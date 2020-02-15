أسما شريف منير تحتفل مع كلبيها وقطتها بعيد الحب.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الإعلامية المصرية ​أسما شريف منير​ بعيد الحب هذا العام، بشكل مختلف عن المعتاد.

ولم تنشر أسما صورة لها مع زوجها الممثل المصري محمود حجازي، بينما شاركت محبيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع كلبيها وقطتها، وعلّقت: "عيد حب سعيد".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من محبيها، الذين إعتبروا أنها لفتة مميّزة منها، بينما سخر منها البعض الآخر.

يُذكر أن أسما كانت قد طرحت مؤخراً كتابها الأول "طلقني"، والذي يتناول تجربة إنفصالها عن زوجها الأول ووالد إبنتها، ‏ وإحتفلت بطرحه في الأول من شباط/فبراير الحالي في معرض الكتاب.

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