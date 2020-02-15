كيف كانت النهاية المأساوية للسفينة “شقيقة التيتانيك”؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 فبراير 2020 10:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تصنّف السفينة عابرة المحيط إتش أم إتش أس بريتانيك (HMHS Britannic) كثالث وآخر السفن من نوعية أولمبيك التي أنتجتها مؤسسة وايت ستار لاين (White Star Line) البريطانية حيث كان من المقرر أن تعزز هذه السفينة برفقة شقيقتيها التيتانيك وأولمبيك الأسطول البريطاني الذي عانى من منافسة السفن الألمانية له.

وعلى إثر كارثة التيتانيك التي أودت بحياة نحو 1500 شخص بعرض المحيط الأطلسي خلال الليلة الفاصلة بين يومي 14 و15 نيسان/أبريل 1912، أحدثت مؤسسة وايت ستار لاين تغييرات هامة على سفينة بريتانيك، التي لقبت في وقت سابق بالسفينة جيغانتيك (Gigantic)، لجعلها قادرة على مواجهة الكتل الجليدية بالمحيط، كما تم تشديد إجراءات السلامة بها وزودت بقوارب نجاة إضافية.

تحويلها إلى مستشفى

أنزلت عابرة المحيط بريتانيك بالماء يوم 26 شباط/فبراير 1914 حيث كان من المقرر أن تدخل الأخيرة الخدمة خلال العام التالي. لكن مع اندلاع الحرب العالمية الأولى على إثر حادثة اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند يوم 28 حزيران/يونيو 1914، صادرت البحرية البريطانية سفينة بريتانيك جاعلة منها سفينة – مستشفى خصصت أساسا لمعالجة وإعادة الجنود المصابين نحو أرض الوطن.

إلى ذلك، صنّفت بريتانيك خلال تلك الفترة كأضخم سفينة بالعالم حيث قارب وزنها 50 ألف طن وتجاوز طولها 271 مترا، كما كانت قادرة على بلوغ سرعة قصوى قدرت بنحو 23 عقدة.

يوم 23 كانون الأول/ديسمبر 1915، أبحرت بريتانيك لأول مرة بتاريخها، فغادرت إنجلترا نحو جزيرة ليمنوس (Lemnos) اليونانية لنقل 3300 مصاب. وقد قادت هذه السفينة رحلتين مشابهتين قبل أن يتم تسريحها من الخدمة لوهلة من الزمن.

Advertisements

وخلال سادس رحلاتها، انطلقت بريتانيك من ساوث هامبتون نحو ليمنوس يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1916. وفي حدود الساعة الثامنة و15 دقيقة صبيحة يوم 21 من نفس الشهر، وقع انفجار ضخم بسفينة بريتانيك التي تواجدت حينها على بعد 3 كيلومترات فقط من جزيرة كيا (Kea) اليونانية لتبدأ على إثر ذلك المياه بالتسلل لداخلها بشكل سريع.

نهاية مأساوية

وبادئ الأمر، حاول قبطان السفينة تشارلز بارتليت (Charles Bartlett) التوجه بأقصى سرعة نحو جزيرة كيا القريبة، إلا أن قراره تسبب في تسارع وتيرة تسرب المياه. ومع تيقنه من غرق بريتانيك، أمر بارتليت بوقف المحركات وإخلاء السفينة على جناح السرعة.

في حدود الساعة التاسعة و7 دقائق أي بعد حوالي 55 دقيقة من بداية الكارثة، غاصت سفينة بريتانيك نحو القاع متسببة في وفاة بعض راكبيها. فعلى عكس شقيقتها التيتانيك عام 1912، فارق 30 فقط من ركاب بريتانيك الحياة بينما نجا نحو ألف آخرين من الموت بفضل قدوم سفن أخرى كسكورج (Scourge) وهيروويك (Heroic) لنجدتها.

إلى ذلك، ظلّ سبب غرق بريتانيك لغزا محيرا. فبينما تحدّث البعض عن إصابتها بطربيد ألماني، اتجهت الأغلبية للحديث عن خرابها بسبب لغم بحري حيث أكد شهود حينها على قيام إحدى الغواصات الألمانية بتلغيم المنطقة خلال فترة سابقة.

وعقب نهاية الحرب العالمية الأولى، أجبرت ألمانيا على تقديم عابرة المحيط أس أس بسمارك (SS Bismarck) للبريطانيين حيث حصلت مؤسسة وايت ستار لاين عليها كتعويض بدلا من سفينة بريتانيك فأعادت تسميتها آر أم أس ماجستيك (RMS Majestic) واستغلتها بالعديد من الرحلات نحو شمال القارة الأميركية.