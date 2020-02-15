الزمالك يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على حساب الترجي

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أحرز الزمالك المصري من كأس السوبر الأفريقية بعد فوزه المثير على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وافتتح يوسف إبراهيم أوباما أهداف الفريق الأبيض في الدقيقة الثانية من عمر العمر برأسية جميلة هزت شباك زعيم الأندية التونسية.

ولكن الترجي تمكن من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 54 عقب ضربة جزاء سددها عبد الرؤوف بن غيث، وذلك بعد أن استعان حكم المباراة الجنوبي أفريقي فيكتور غوميز بتقنية حكم الفيديو “الفار”.

ولكن فرحة التونسيين لم تدم طويلا، إذ سجل المهاجم المغربي أشرف بنشرقي الهدف الثاني لنادي الزمالك في الدقيقة 58.

وحاول رجال “المكشّخة” تعديل الفارق والعودة إلى المباراة وأضاعوا العديد من الفرص قبل أن يعلن الحكم نهاية الموقعة بفوز “المارد الابيض”.

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لكن في الدقيقة 90 عاود بنشرقي التسجيل في هجمة مرتدة لينهي المبارة بفوز كبير.

وهذه هي المرة الرابعة التي يحقق فيها الزمالك هذا اللقب الأفريقي، فيما اكتفى الترجي بعد هذه الخسارة بلقبه الوحيد واليتيم.

وتجمع مباراة السوبر عادة بين بطل دوري أبطال أفريقيا والفائز بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد الأهلي المصري الأكثر حصدا لهذه البطولة برصيد ستة ألقاب.