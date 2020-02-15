تراند اليوم : في الفلانتين جمهور أوبرا الاسكندرية يهدى الورود لخالد سليم

إلاسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

فى اطار احتفالات مهرجان عيد الحب الذى تنظمه دار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر أقيم مساء اليوم الجمعة حفلا فنيا للنجم الكبير خالد سليم حيث شارك جمهور أوبرا الاسكندرية بكوكبة من اعماله الجماهيرية التى برع ادائها منها لسه كبير..حلم عمرى..عيش..كل نظرة..لكل عاشق وطن..سيد سيدى..بلاش الملام قالت احبك هتروح بدرى ليه..ولا ليلة ولا يوم..هتنسى..غايب عنى.استاذ الهوى ومن احدث اغنيه يا واخد قلبى..بهرب..اطمن بالاضافة الى مختارات من اعمال التراث والطرب الاصيل منهاعلى حسب وداد قلبى..نسم علينا الهوى..جبار..قارئة الفنجان

وقد استقبل جمهور اوبرا الاسكندرية الفنان الكبير بباقات الورود والتصفيق الحار..وقدم

خالد سليم الشكر لجمهور اوبرا الاسكندرية معبرا عن سعادته بالاحتفال بهذه المناسبة معهم.