شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة نجوم أوبريت صناع الأمل.. منهم الرباعى ولمجرد ونجوى كرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد كبير من نجوم الغناء بالوطن العربى فى تقديم أوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، ومن المقرر طرحه على القنوات الفضائية العربية يوم الخميس الموافق 20

وتضم قائمة النجوم المتوقع مشاركتهم فى الأوبريت كل من صابر الرباعى، نجوى كرم، أصالة نصري، عاصي الحلاني، وليد توفيق، ملحم زين، ريد ون، يارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، صابر الرباعي، سيف نبيل، سعد لمجرد، محمد رمضان، ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين، كما يجري حالياً التنسيق مع الفنانين: محمد عبده وأحلام وحسين الجسمي ونانسي عجرم والشاب خالد، لأخذ موافقتهم على المشاركة في الأوبريت.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، قد أعلن عن تبنيه مشروعا إنسانيا جديدا، ونشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه سيخصص ريع حفل "صناع الأمل" لهذا العام، لمشروع مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيرى فى مصر، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

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وأوضح محمد بن راشد أن الهدف من "صناع الأمل" صنع أمل جديد لآلاف القلوب المحتاجة للرعاية، بعدما أكد مشاركة 92 ألفًا في صناع الأمل في دورته الثالثة، من 15 دولة عربية و23 دولة أجنبية.

وتنظم مبادرة "صناع الأمل"، المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، حفل تتويج أوائل صناع الأمل من صناع التغيير الإيجابي الذين يساهمون في بناء واقع أفضل فى مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، من بين أكثر من 92 ألف صانع أمل عربي شاركوا في نسخة هذا العام من مبادرة "صناع الأمل" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وللمرة الأولى، سوف يشهد حفل صناع الأمل تبنى دعم مشروع إنسانى ليكون مشروع العام الإنساني العربي، وذلك لترسيخ ثقافة العمل الإنساني من خلال توحيد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنساني مشتركة.