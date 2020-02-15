بصور رومانسية.. ريهام حجاج تحتفل بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد الحب على طريقتها الخاصة، ونشرت عدة صور مجمعة مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة. وكتبت عبر خاصية الاستوري على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "عيد حب سعيد حبيبي"". Advertisements يذكر أن ريهام حجاج تصور حاليًا أحداث مسلسلها "لما كنا صغيرين"، الذي ستخوض به السباق الرمضاني. ويشاركها البطولة محمود حميدة وخالد النبوي ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي ومن إنتاج "ارت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي.

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