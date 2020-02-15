تراند اليوم : حفيد مطربة مصرية شهيرة: قاطعت جميع أصدقائها من الوسط الفني في أواخر أيامها

كشف كمال زادة - حفيد مطربة مصرية شهيرة - كواليس آخر أيامها على المستوى الفني والشخصي.

وقال كمال زادة - حفيد المطربة الراحلة شادية - في لقاء تلفزيوني: ظروف شادية الصحية ساءت في الفترة الأخيرة لدرجة أنها بدأت تفقد الذاكرة تدريجيا ولا تتذكر الكثير من الأشياء.

وأضاف: بسبب فقدان الذاكرة لم تعد تستقبل سوى الأشخاص الذين تحبهم بشدة أو تتذكرهم جدًا وكان أكثر شخص تحبه هو خالد شاكر لأنه كان بمثابة ابنها و زوجته قامت برعايتها أما نحن كنا نزورها كل سبت .

واستدرك: حين اعتزلت شادية اتخذت قرارا بمقاطعة جميع أصدقائها من الوسط الفني وقررت تكريس كل وقتها لأسرتها وأقاربها.

