كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريكو ينضم لفريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المطرب الشعبي ريكو، إنه يشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ولاد إمبابة"، بجوار كوكبة من نجوم الوسط الفني والغنائي.



وأشار في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الفني" بأنه سيجسد شخصية تسمى "ولعة" يعمل "قهوجي" في قهوة "أبو الليف" بالحارة الشعبية.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، ليشارك في موسم رمضان.



ومن ناحية أخرى يشارك في بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" عدد كبير من الفنانين ومنهم سمير غانم، مصطفى أبو سريع، عمرو رمزي، شمس، ريكو، أبو الليف، سعد الصغير، حسن شاكوش، يسرا المسعودي، احمد شيبه، فريدة سيف النصر.



والمسلسل من تأليف أيمن بكري، وإخراج حاتم صلاح الدين، ويراهن ريكو على هذا الدور، ويفاجئ به جمهوره، وهو ينتمي للأعمال الكوميدية كما أكد في بعض التصريحات.