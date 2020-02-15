شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام جانلو كاستيلانوس إلى الموسم الرابع من مسلسل 13 reasons why والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس، عن انضمام الممثل الأمريكى جانلو كاستيلانوس، إلى الموسم الرابع والأخير من سلسلة الغموض والإثارة ، ولم تكشف الشبكة عن أى معلومات حول دوره، كما لم تعلن الشبكة عن موعد طرح الموسم الجديد، الذى من المقرر أن يعرض قبل نهاية العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

كما قررت الشركة المنتجة لمسلسل 13 Reasons Why، تجديده لموسم رابع جديد، بعد نجاح الموسم الثالث، ورفع تقييمه عبر موقع IMDB.

وفى سياق متصل، قامت الشركة المنتجة بزيادة أجور الممثلين بشكل كبير فى الموسم الأخير ليتقاضى النجم العالمى "ديلان مينيت" 200 ألف دولار على الحلقة الواحدة، بزيادة حوالى 120 ألف دولار عن الموسم الثانى.

تدور قصة المسلسل حول كلاى جنسن الذى يعود لمنزله يوماً ما من المدرسة ليجد صندوقاً غامضاً على شرفة منزله واسمه مكتوبا عليه، ويكتشف أن بداخله شرائط كاسيت سجلتها زميلته فى الصف المعجب بها هانا بيكر، والتى أقدمت على الانتحار بشكل مأساوى قبل أسبوعين، وتشرح شرائط التسجيل أن هناك ثلاثة عشر سببًا جعلتها تقرر إنهاء حياتها.

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كما أعلنت شبكة نيتفلكس، عن تجديد مسلسل الدراما You، إلى موسم ثالث، وذلك بعد أن أكدت مؤلفة العمل سيرا جامبل، على ذلك بعد أسبوع من طرح الموسم الثانى، في أواخر العام الماضى، 2019، وكشف التقرير الذى نشر على موقع " thedigitalweekly "، أن الموسم الثالث من العمل سيصل إلى الشبكة في أبريل 2021، وسيتكون الموسم الجديد من 10 حلقات.

إلى ذلك كشفت الشبكة عن بعض الخطوط، التي سيسر عليها الموسم الثالث من مسلسل You، حيث سيكون الموسم الجديد أكثر أهمية من الموسام السابقة، حيث أنه سيكشف المزيد من الحقائق.

وكانت قد صرحت سيرا جامبل مؤلفة العمل بـ "لقد تم وضع الكثير من الخطط للمحافظة على رواية القصة الأصلية، ودارالموسم الأول في نيويورك ، أما عن الموسم الثاني فـ دار فى لوس أنجلوس، ولذا فإننا نحضر للمكان الذي نود أن نذهب إليه فى الموسم الثالث، ونرغب فى أن يكون فى ضواحى أحدى المدن، ليكون معزول أكثر، بالإضافة إلى أن الشخصية الرئيسية ستكون أم لطفلة، ولكنها يكتشف أنها شخص أخر غير الذى يعرفه هو، وأعتقد أن أهم شيء في المشهد الأخير هو التأكيد على أن جو لا يزال جو بطريقة لن تكون رائعة بالنسبة لجو