شاهد.. نانسى عجرم تشعل أجواء عيد الحب بالرقص والغناء فى استاد القاهرة

كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 05:54 صباحاً - تألقت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم في الحفل الغنائى الضخم الذى جمع حشد كبير من نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة.
وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياتها منها “أخاصمك أه، معجبة مغرمة، أه ونص، اطبطب وادلع، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو، ماشى حدى، لون عيونك”.
وكانت نانسى عجرم بدأت الحفل بأغنية “ما تيجى هنا”، وهنأت الجمهور الحاضر بعيد الحب قائلة: “أنتم جمهور رائع، واليوم عيد الحب وأنا بحبكم”، وغازلت المصريين بغناء أغنية “لو سألتك أنت مصري”.
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