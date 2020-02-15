شاهد.. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته له في عيد الحب!

كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 05:54 صباحاً - ستعرض الفنان المصرية محمد رمضان، هدية زوجته له بمناسبة عيد الحب، من زوجته. فقد نشر محمد رمضان مقطع فيديو له من داخل مكتبه وبجواره الهدية، وذلك عبر خاصية الستورى على حسابه على انستجرام. وقال محمد رمضان فى الفيديو “أحلى هدية جاتلى انهاردة فى المكتب، من حبيبتى ومراتى، وكل حاجة فى حياتى”.

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