جويل مردينيان بإطلالة جريئة بفستان ابيض شفاف

كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 05:54 صباحاً - احتفلت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان على طريقتها بعيد الحب حيث نشرت صورة جديدة لها ولزوجها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت جويل مردينيان، في الصورة، وهي تصعد درج مرتدية فستان زفاف ابيض ممسكة بيد زوجها كمال قدورة وباليد الاخرى باقة ورد حمراء اللون.