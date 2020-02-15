يسرا رئيسا شرفيا لـ"أيام القاهرة للدراما العربية" في باريس

يسرا رئيسا شرفيا لـأيام القاهرة للدراما العربية في باريس

السبت 15 فبراير 2020

أعلنت "جمعية ثقافة بلا حدود" المنظمة لأيام القاهرة للدراما العربية اختيار الممثلة المصرية يسرا لتكون رئيس شرف الدورة الأولى "دورة مئوية فريد شوقي".



وتقام فعاليات الدورة في الفترة من 16 إلى 19 فبراير/شباط الجاري بمعهد العالم العربي بباريس، بحضور 50 من أبرز نجوم وصناع الدراما.

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وقالت الدكتورة عبلة الأسود، مؤسس ورئيس المهرجان، إن اختيار يسرا جاء كونها سفيرة الدراما العربية، ولما تتميز به من مكانة رفيعة بين نجوم الفن، وما تملكه من رصيد وافر في العالمية كوجه مشرف للمرأة العربية والفن العربي في مختلف المحافل الدولية.

وأوضحت أن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية للقاهرة عاصمة النور بالشرق للتشابه الكبير بين المدينتين في معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بينهما.

وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربي كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافي بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.