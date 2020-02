شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول تريلر للموسم الخامس من Billions قبل عرضه 3 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة شوتايم أول تريلر للموسم الخامس من مسلسل Billions، الذى يصل إلى شاشات العرض فى 3 مايو المقبل، ويدور المسلسل الدرامي في عالم التمويل العالي ومراكز الصراع بين المدعي الأمريكي تشاك رودز (بول جياماتي) والملياردير العصامي بوبي أكسلرود (داميان لويس)، وتضم قائمة الممثلين أيضا ماجي سيف، مالين أكرمان، توبي ليونارد مور، ديفيد كوستابيلي، وكوندلا رشاد، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

وأعلنت شبكة شوتايم ، عن عملها على مسلسل جديد، سيطرح تحت اسم " First Ladies"، وستلعب دور "ميشيل أوباما"، في العمل الجديد الممثلة فيولا ديفيس كسيدة أولى، وستشارك ديفيس أيضا في إنتاج السلسلة الجديد، التي وضغت في خطة مسلسلات شوتايم لـ عام 2020، في أغسطس الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وسيتم اقتباس السيناريو من مجموعة كتب وهى Four Seats: A Thriller of the Supreme Court, The Guns of Ridgewood، لـ الكاتب آرون كولي، الذى سيقوم أيضا بـ كتابة سيناريو المسلسل الجديد، وستقوم كل من شوتايم و Lionsgate TV، بـ إنتاج العمل،

تدور سلسلة First Ladies في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، حيث تم إخفاء العديد من قرارات التاريخ الأكثر تأثيرًا وتغيرًا في العالم عن الأنظار، والتي اتخذتها السيدات الأوليات الجذابات في أمريكا، ستزيل السلسلة الستارعن الحياة الشخصية والسياسية للكثير من أهم الأفراد الأكثر غموضًا، حيث يركز الموسم الأول على إليانور روزفلت، وبيتي فورد، وميشيل أوباما، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

كما انضم الممثل الأمريكي جونى فلين، إلى سلسلة شوتايم الجديدة،Ripley، والتى ستقدم روايات توم ريبلي، المسلسل الجديد سيكون من بطولة أندرو سكوت، ولم تستقر الشبكة بعد على باقى طاقم العمل للمسلسل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

واستنادًا إلى روايات توم ريبلي التي كتبها باتريشيا هايسميث، يدور مسلسل الدراماRipley، في أوائل الستينيات من القرن الماضي في نيويورك حيث سافررجل ثري إلى إيطاليا لمحاولة إقناع ابنه المتشرد بالعودة إلى الوطن، وكان قبول توم للعمل هو الخطوة الأولى نحو حياة معقدة من الخداع والاحتيال والقتل "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".