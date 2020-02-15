"الخروف مختلف وأجمل واحد في مصر".. هكذا احتفل نجوم الفن بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال بعيد الحب، 14 فبراير الجاري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة له منذ الطفولة تجمعه بوالده الراحل فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الالفي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:" الأيام القديمة الحلوة".

كوكي

نشرت الفنانة كوكي مجدي صورة "سيلفي" تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل سنة وانت أحلى واحد في مصر".

وعلق زوج الفنانة كوكي :"أه والله أحلى واحدة في مصر فعلا".

كارول سماحة

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جمهورها بصورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"عيد حب سعيد".

عبير صبري

كما نشرت الفنانة عبير صبري صورة تجمعها بزوجها المحامي أيمن البياع، من أحد المطاعم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"وتفضل أجمل لحظة حب، هي لحظة اختيارنا لبعض العمر كله، بحبك يا حبيبي".

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة تجمعها بزوجها نقيب المهن التمثيلية والفنان أشرف زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل عيد حب وانتوا الحب، كل سنة وانتوا حب عمري، وانتوا حياة قلبي".

وعلق الفنان أشرف زكي :"كل لحظة وانتي حبيبتي وعشقي".

دنيا بطمة

نشرت الفانة المغربية دنيا بطمة صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل عام وانت سندي، كل عام وانت الحب، الله لا يحرمني منك قلبي".

خالد عليش

نشر الفنان خالد عليش صورة له، من على "يخت" في البحر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"أيوه أنا اللي قلت إن الفرق بين عيد الأضحى والفلانين إن الخروف مختلف".