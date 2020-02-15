صور| شيماء سيف وزوجها بـ"الأسود" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الجلسةبملابس سوداء، وعلقت شيماء سيف :"عيد حب سعيد".

محمد كارتر تزوج الفنانة شيماء سيف في أكتوبر 2018، وحضر حفل الزواج عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من بينهم الفنانة روجينا، والفنان محمد رمضان، وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

يُذكر أن آخر أعمال شيماء سيف كان مسلسل "الزوجة 18"، بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى خطاب، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري