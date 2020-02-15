محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم ومتابعيهم بفوز نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت الجمعة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:
الخليج 365 يعرض لكم أبرز تعليقات النجوم:
محمد هنيدي
علق الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :"مبروك للزمالك، فريق عظيم وأداء عظيم، ألف ألف مبروك لنادينا الكبير".
شيكو
نشر الفنان شيكو صورة تجمعه بأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، والفنان هشام ماجد، والمنتج كريم أبو ذكرى، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"خلطة الفوز يا سوبر أوووه زملكاوي".
صلاح عبدالله
فيما نشر الفنان صلاح عبدالله مجموعة من الصور من المباراة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"المصريين أهمة، هيييييييه الله وأكبر يا زمالك".
صبري فواز
كما علق الفنان صبري فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، :"مبروك يا زمالك، السوبر المصري".
ندى بسيوني
وكتبت ندى بسيوني على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "مبروووووووك للزمالك أسعدتونا".
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزهم هنيدي وصلاح عبدالله.. نجوم الفن يعلقون على فوز الزمالك بكأس السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.