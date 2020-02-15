أبرزهم هنيدي وصلاح عبدالله.. نجوم الفن يعلقون على فوز الزمالك بكأس السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم ومتابعيهم بفوز نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت الجمعة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:

الخليج 365 يعرض لكم أبرز تعليقات النجوم:

محمد هنيدي

علق الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :"مبروك للزمالك، فريق عظيم وأداء عظيم، ألف ألف مبروك لنادينا الكبير".

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شيكو

نشر الفنان شيكو صورة تجمعه بأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، والفنان هشام ماجد، والمنتج كريم أبو ذكرى، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"خلطة الفوز يا سوبر أوووه زملكاوي".

صلاح عبدالله

فيما نشر الفنان صلاح عبدالله مجموعة من الصور من المباراة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"المصريين أهمة، هيييييييه الله وأكبر يا زمالك".

صبري فواز

كما علق الفنان صبري فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، :"مبروك يا زمالك، السوبر المصري".

ندى بسيوني

وكتبت ندى بسيوني على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"‏: "مبروووووووك للزمالك أسعدتونا".