كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني حسن الأسمر يكشف لـ"الخليج 365 الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "ولاد إمبابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الفنان حسن الأسمر لفريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" بجوار كوكبة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم سمير غانم، فريدة سيف النصر، مصطفى أبو سريع، عمرو رمزي، ريكو، أبو الليف، أحمد شيبه، سعد الصغير، حسن شاكوش.



وقال هاني الأسمر في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" إنه يجسد شخصية تدعى "مصلحي" موظف بالسجل المدني.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة ويتم طرحه في موسم رمضان المقبل وينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية.



من ناحية أخرى عرض لـ هاني مسرحية "عربي منظرة"، والذي حقق نجاح كبيرًا من خلال الشخصية الذي قدمها ضمن أحداث العمل، الذي ضم عدد كبير من الفنانين منهم سامح حسين، سليمان عيد، إيمان السيد، طاهر أبو ليلة، شهد يسري، إيمي طلعت زكريا، نادية شكري، أحمد الحلواني.



ومن المعروف أن هاني الأسمر نجل المطرب الراحل حسن الأسمر، الذي يعد من نجوم الأغنية الشعبية خاصة في فترة التسعينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أغانيه " كتاب حياتي"، "أعملك اي حيرتني".

