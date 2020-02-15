فيفي عبده ببدلة رقص حمراء في الفالانتاين!

كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 03:54 صباحاً - احتفلت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على طريقتها بعيد الحب او يوم الفالانتاين وذلك عبر صورة جديدة نشرتها على حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده في الصورة ببدلة رقص حمراء وعلقت كاتبة: “‏كل عيد حب وإنتو طيبين بحبك لاف يو”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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