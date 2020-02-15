شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. آمال ماهر تفتتح حفل عيد الحب بدويتو "قالو بالكتير" مع تامر عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة آمال ماهر عقب افتتاح وصلتها الغنائية في حفل عيد الحب المقام على إحدى مسارح التجمع الخامس، على تقديم النجم تامر عاشور للجمهور ودعوته لمشاركتها تقديم دويتو اغنية "قالوا بالكتير" التي سبق أن لحنها لها، وهي من كلمات نادر عبد الله وحصد الدويتو عاصفة من التصفيق بعدها تمني عاشور أن يستمتع بالحقل مع النجمة آمال ماهر.

طرحت الفنانة آمال ماهر فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ماتسبنيش" بمناسبة عيد الحب، من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدى، والفيديو كليب تم تصويره فى باريس مع المخرج العالمى نيهات أوداباسي.

وتقول كلمات الأغنية:

ماتسبنيش .. لحظة أعيش

غير وأنا جنبك جوه فى قلبك .. ماتسبنيش

ماتقوليش .. وماتحكيش

بس احضنى وقرب منى .. ماتسبنيش

خلينى أعيش .. فى زمان غير الزمان

ودينى لدنيا تانية أعيش معاك .. خدنى بهواك أبعد مكان

مش عايزه أشوف بعيونى الا أنت بس

علشان دايماً بحس .. فى وجودك بالأمان

تعرف ايه .. حاسه انا بيه

حاسه كأن دى أول مره حبيبى أعيش

وهقول ايه .. وهقول ليه

مانا لو حتى ماقولتش عينى مابتخبيش

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير 2019 بعنوان "أصل الإحساس" من إنتاج شركة "فيولين"، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي.

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جانب من الحفل

آمال ماهر

تامر عاشور يغنى لجمهوره

حفل غنائى مشترك

حفل الفلانتين

حفلة عيد الحب