شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم بعد حفلها بالقاهرة: "ليلة حب حلوة متل قلوبكن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة اللبنانية نانسى عجرم، عن سعادتها بعد احياء حفلها في القاهرة بإستاد القاهرة، الذى جمع عدد كبير من نجوم الفن، حيث نشرت صورة لإطلالتها خلال الحفل أمس، وعلقت قائلة: "ليلة حب حلوة متل قلوبكن.. قلبي يا قلبي مصر".



نانسى عجرم

وتألقت النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى خامس فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، وقدمت خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياتها منها "أخاصمك أه، معجبة مغرمة، أه ونص، اطبطب وادلع، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو، ماشى حدى، لون عيونك، حيث تداولت لقطات لبعض أغانيها على السوشيال ميديا.

وكانت نانسى عجرم بدأت الحفل بأغنية "ما تيجى هنا"، وهنأت الجمهور الحاضر بعيد الحب قائلة: "أنتم جمهور رائع، واليوم عيد الحب وأنا بحبكم"، وغازلت المصريين بغناء أغنية "لو سألتك أنت مصري".

وكان النجم النجم وائل جسار أطرب جمهوره فى رابع فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، وقدم عددا كبيرا من أغنيات الوداع والفراق، منها: مشيت خلاص، غريبة الناس، بتوحشينى، خلينى ذكرى، نهاية واحدة، واختتم حفله بأغنية "نخبى ليه"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر.