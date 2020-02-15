شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبد العزيز تكشف أبرز محطات مشوارها الفنى فى قصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف قصر السينما يوم الأحد الموافق 16/2/2020 الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، ضمن برنامج نجم وندوة، ويتم عرض فيلم "هذا هو الحب"، إخراج صلاح أبو سيف، ويدير الندوة الناقد طارق مرسى وذلك فى تمام الثامنة مساء.

كما يقيم قصر السينما حفل تأبين للكاتب الكبير الراحل لينين الرملى، الاثنين الموافق 17/2/2020 حيث يتم عرض فيلم الإرهابى، إخراج نادر جلال، وذلك فى تمام الثامنة مساء.

وكان آخر ظهور للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز في عزاء الراحلة نادية لطفى وأجهشت فى البكاء خلال تقديمها واجب العزاء، ليتواصل ”الخليج 365” معها فى مكالمة هاتفية للاطمئنان عليها، وعلى صحتها وماذا تفعل فى يومها، وبصوتها الهادئ، والرقيق ردت لبنى قائلة:" كنت متأثرة جداً فى عزاء صديقة عمرى ماجدة الصباحى، بعد خسارتى الكبيرة فى فقدان هذه الصديقة.. ماجدة حبيبتى كانت بتسأل عليا كل يوم، وتطمئن عليا وآخر مرة شوفتها كنا عند نادية لطفى".

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وأضافت:" مبسوطة جدا من نشاطى الفنى والأدبى والإذاعى، اللى قدمته لجمهورى، فكنت بوافق على الأدوار اللى تعجبنى، وكنت برفض الأدوار الهايفة.."مش هاجى ألبخ فى آخر أيامى".

وبسؤالها هل من الممكن كتابة مذكراتها وتقديم تاريخها الفنى، جاء الرد قاطعا من عبد العزيز قائلة "لا مش بفكر ولا هفكر أكتب مذكراتى".