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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق فى حفل عيد الحب وسط 30 ألف من جمهوره.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجم تامر حسني، فى أولى فقرات حفل عيد الحب الذى أقيم داخل استاد القاهرة، والذى جمع أكبر حشد لأهم نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، وسط حضور جماهيرى كبير تعدى الـ30 ألف متفرج، والذى تفاعل مع نجم الجيل فى كل أغنياته.
وقدم الفنان تامر حسنى باقة من أغنياته الشهيرة والمتميزة منها: "بشوقك، يا بنت الإيه، كل مرة، حلو المكان، أنا ولا عارف، يا أنا يا مفيش، يا تاعبنى"، وسط تفاعل كبير من جمهوره في الحفل الذى تنظمه شركة إم بى إم بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر، والذى أقيم فى استاد القاهرة الدولى، والذى شهد تنظيما رائعا من حيث دخول الجمهور وتجهيزات المسرح.
يشار إلى أنه غنى من بعده النجم بهاء سلطان ثانى فقرات والذى يعد أولى حفلاته منذ غياب طويل بعد أزمته مع المنتج نصر محروس، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة التى قدمها خلال مشواره الغنائى، منها: "الواد قلبه بيوجعه، مية مية، أنا مصمم، قوم أقف، ما يردش"، كما تألقت المطربة ساندى ثالث فقرات بأحدث أغنيات ألبومها الأخير "ريموت حياتك"، وواصلت تقديم عدد من أغنياتها منها "حلوة جدا"، "أحلى بنت".
وشهد أيضا الحفل مشاركة النجم وائل جسار جمهوره فى رابع فقرات أقوى حفل وقدم عددا كبيرا من أغنيات الوداع والفراق منها، مشيت خلاص، غريبة الناس، بتوحشينى، خلينى ذكرى، نهاية واحدة، واختتم حفله بأغنية "نخبى ليه"، كما شاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى خامس فقرات أقوى حفل غنائى. وأحيا المطرب الشعبى أحمد شيبة سادس فقرات الحفل، وبدأ فقرته بأغنية "يا دنيا علمينا"، وواصل تقديم عدد كبير من أغنياته الشعبية التى تفاعل معه الجمهور منها، تعظيم سلام، أه لو لعبت يا زهر، امتى، يعلم ربنا، وغيرها. وقدم مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال آخر فقرات الحفل.
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