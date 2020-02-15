شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور أوبرا الإسكندرية يهدى الورود لخالد سليم فى حفل عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دار الأوبرا بالإسكندرية، حفل عيد الحب، و ذلك فى إطار احتفالات مهرجان عيد الحب الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث أقيم حفل فنى للنجم الكبير خالد سليم، وشارك خالد سليم جمهور أوبرا الإسكندرية بكوكبة من أعماله الجماهيرية التى برع فى أدائها، منها "لسه كبير، حلم عمرى، عيش، كل نظرة، لكل عاشق وطن، سيد سيدى، بلاش الملام، قالت أحبك، هتروح بدرى ليه، ولا ليلة ولا يوم، هتنسى، غايب عنى، أستاذ الهوى"، ومن أحدث أغانيه، "يا واخد قلبى، بهرب، أطمن"، بالإضافة إلى مختارات من أعمال التراث والطرب الأصيل منها، "على حسب وداد قلبى، نسم علينا الهوى، جبار، قارئة الفنجان"، وقد استقبل جمهور أوبرا الإسكندرية الفنان الكبير بباقات الورود والتصفيق الحار، وقدم خالد سليم الشكر لجمهور أوبرا الإسكندرية، معبرًا عن سعادته بالاحتفال بهذه المناسبة معهم.

من جهة أخرى وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تقدم مؤسسة المسرح الذهبى قصتى طه حسين وعلى مبارك فى عرض مسرحى، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية أيام 2و3و4 مارس المقبل، حيث تقدم قصة على مبارك فى الحادية عشر والنصف صباحًا وقصة الأيام لطه حسين فى الواحدة والنصف ظهراً، ويؤديهما مجموعة من المواهب الشابة ومن إعداد وإخراج زينب حافظ.

يذكر أن العروض تستند إلى الإيمان بأهمية التراث المصرى وتسعى إلى إلقاء الضوء على شخصيات خالدة أثرت الحياة الثقافية والعلمية فى حقب زمنية مختلفة لتستلهمها الأجيال الجديدة كقدوة للنجاح.



الفنان خالد سليم



الفنان يستقبل باقات الورود

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تحية الى الجمهور



جانب من الحفل



حفل كامل العدد



خالد سليم يتألق



خالد سليم