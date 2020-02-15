شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتألق فى حفل عيد الحب بالتجمع الخامس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب تامر عاشور أولى فقرات حفل عيد الحب المقام على أحد مسارح التجمع الخامس، والذي قدم خلالها عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة منها، "خيالي" ،"حكايات"،"آخر مقابلة" ،"ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن طالب بها الجمهور، ومن المقرر ان يحيي كلا من ماجد المهندس وامال ماهر باقي فقرات الحفل.

وأحيا تامر عاشور مؤخرًا حفلاً غنائيًا في مدينة جدة بالسعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، في شهر يناير الماضي، وأحيا أيضا تامر عاشور مؤخراً حفلين غنائيين فى المملكة العربية السعودية، بليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، الأول يوم 29 أكتوبر الماضي والثاني الأربعاء 13 نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى انفصل تامر مؤخرًا عن خطيبته دارين حلمى المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، بتغريده نشرها عبر حسابه على تويتر، حيث كتب قائلاً: "الحمد لله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، ليعود بعد ساعات قليلة ويحذف التغريدة ليثير الجدل حول حقيقة الأمر.

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذى طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، وضم 12 أغنية، وهى:

1 - "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع النابلسى.

2 - "حبيبى أنت حبيبى" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسى.

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3 - "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسى.

4 - "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولى، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

5 - " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

6 - "ده حكاية" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

7 - " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.

8 - "فى بالى" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.

9 - "بقالى زمان" من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسى.

10- " سلام" من كلمات محمد رفاعى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع النابلسى.

11 - "مرة" من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

12 - "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسى