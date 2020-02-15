شكرا لقرائتكم خبر عن موقف طريف يجمع الفنان صلاح عبد الله مع زوج ابنته الأهلاوى المتعصب × صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة كوميدية، نشر الفنانة صلاح عبد الله صورة تجمعه بزوج ابنته الأهلاوى المتعصب، مشيرا أنه شجع نادى الزمالك اليوم خلال مباراة التى فاز فيها على الترجى التونسى وتوج بكأس السوبر الإفريقى.

وشارك الفنان صلاح عبد الله، صورة تجمعه مع زوج ابنته، وعلق قائلاً: "عيد الحب صورة بعتهالي جوز بنتي الأهلاوي المتعصب وقالي النهارده أنا زملكاوي".

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تغريدة الفنان صلاح عبد الله

وتغلب الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.