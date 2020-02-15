شكرا لقرائتكم خبر عن من خليك فاكرنى لـ"جامدة بس".. قصة نجاح الهضبة وعمرو مصطفى فى 41 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الملحن عمرو مصطفي، على تهنئة الهضبة عمرو دياب، بألبومه الجديد، على طريقته الخاص، ونشر قائمة أعمالهما سوياً والتى وصلت لـ41 أغنية، كان أولها "خليك فاكرنى" من ألبوم قمرين الذى صدر عام 199، حتى أغنية "جامدة بس" التى طرحت فى الألبوم الأخير "سهران".

ونشر مصطفي القائمة الكاملة لأعماله مع الهضبة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتى جاءت كالآتى:

1- خليك فاكرني

2- بعترف

3- اعمل إيه

4- العالم الله

5- ياحبيبي لا

6 - أحبك أكرهك

7- صدقني خلاص

8- قولت إيه

9- أنا أكتر واحد بيحبك

10- كلهم

11- انا عايش

12- قصاد عيني

13- إلا هي

14- وحشتيني

15- ليلي نهاري

16- بتخبي ليه

17- قدام عيونك

18- الله لا يحرمنى منك

19- وماله

20- وفهمت عنيك

21- الليلادي

22- نقول إيه

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23- عيني وأنا شايفه

24- الله علي حبك أنت

25- بقدم قلبي

26- وياه

27- مكنتش ناوي

28- سبتك

29- روح قلبي

30-وحياه عنيك

31- هالله هالله

32- قلبي أتمناه

33- يا أجمل عيون

34- الفرحة الليلة

35- يا ساحر

36- باين حبيت

37- تعالي

38- ملاك الحسن

39- يتعلموا

40-وبحبك أنا

41- مقدرش ع النسيان

42- حلوة البدايات

43- هتعيش تفتكرني

44- جامدة بس

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".