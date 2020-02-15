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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ودينا الشربينى.. الحب تفضحه العيون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقولون إن الحب أعمى لكن الحقيقة أن الحب "نظره ستة على ستة"، فهو تلك المشاعر الجامحة التى تكسر كل القيود وتنقلنا لعوالم مختلفة فى حضرة محبوبنا، تلك المشاعر التى لا يمكن إخفاء أثارها على وشوشنا وعيونا.
تلك العلاقة التى أنكرها الجمهور ورفضها حبا وغيره في الهضبة، أصبحت الآن ايقونة للعلاقات والمشاعر وأصبحت تأكيد على أن الحب لا يعرف المستحيل ولا يعرف سن ولا يفرق بين صغير أو كبير فسهم يصيب من يشاء دون النظر لأي معايير أخرى.
الهضبة أفضى عن مشاعره لدينا الشربيني ولم يكتف بذلك بل أصبح يؤرخ لحبهما كلما سنحت الفرصة مثلما سبق وقدم أغنية برج الحوت وقدم فى البومه الاخيرة زي ما انتي تتويجا لعلاقة حبه لدينا واعترافا أمام الجميع بتلك الحب.
وطرح الهضبة عمرو دياب مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "سهران"، الذى لاقى ردود أفعال كبيرة وواسعة كعادة ألبومات الهضبة مع جمهوره الذي يعيش مع هذا الألبوم تحديدًا حدثًا مختلفًا خاصة أنه جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وفور طرح الألبوم خلال الساعات الماضية تصدر التريند علي تويتر، وهو الأمر الذي لا يعد غريبًا على الهضبة.
أغنية "زي ما انتي" وهي الأغنية الذى ألفها ولحنها عزيز الشافعي أيضاً ليضع بصمته علي الأغنية من التأليف والتلحين معأً.
انتى لسه زي ما انتي قمر في عيني
احلى عُمر ده اللى كان بينك وبيني
واما تيجي في الكلام سيرتك بقول
دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول
مستحيل أقبل في حقك أي كلمة
انتي أعلى منهم فوق انتي نجمة
واللى بيسأل عليكي بقول دي نعمة
مستحيل أوصف جمالك مهما أقول
زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي
الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية
ده انتي سايبه جوه قلبى ذكري حلوة
لسه صوتك بسمعه في وداني غنوة
الحقيقة أن الحياة بعدك ما تسوي
حبي ليكي في البعد يقوي
سيبك انتي عاملة ايه وازيك انتي
دي الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية
زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي
الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية
زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي
الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية
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