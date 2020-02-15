شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعرض هدية زوجته بعيد الحب: حبيبتى وكل حاجة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الفنان محمد رمضان، الهدية التى استقبلها اليوم بمناسبة عيد الحب، من زوجته، ونشر مقطع فيديو له من داخل مكتبه وبجواره الهدية، عبر الاستورى الشخصى له بحسابه على انستجرام، وقال رمضان فى الفيديو "أحلى هدية جاتلى انهاردة فى المكتب، من حبيبتى ومراتى، وكل حاجة فى حياتى".

يواصل النجم محمد رمضان تصوير المشاهد الداخلية لمسلسل "البرنس" فى عدة مناطق متفرقة، وننشر صورة تجمع بينه وبين الفنانة اللبنانية نور في كواليس العمل الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ليسجل العمل اللقاء الأول بين الثنائى رمضان ونور.

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رسالة زوجة محمد رمضان في عيد الحب

يواصل النجم محمد رمضان تصوير المشاهد الداخلية لمسلسل "البرنس" فى عدة مناطق متفرقة، وننشر صورة تجمع بينه وبين الفنانة اللبنانية نور في كواليس العمل الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ليسجل العمل اللقاء الأول بين الثنائى رمضان ونور.



محمد رمضان

من ناحية أخرى يستعد رمضان لطرح العمل الغنائى الثالث له فى عام 2020، بعد "رايحين نسهر"، "كازانوفا"، وهو كليب جديد بعنوان "ستينج"، حيث نشر محمد رمضان عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" برومو للأغنية، وظهر به محمد رمضان قادما إلى مكان هادئ يبدو أن جميع من به نيام، والحياة واقفة ثم يقوم بفتح غطاء السيارة، ويمنحه القوة اللازمة، لتعود الحياة مرة أخرى لهؤلاء البشر، وعلق محمد رمضان على البرومو قائلا: "واثق الخطوة وماشي بطلاقة.. هي معايا خلصانة بلياقة".