شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام الجريتلى ومايان السيد مع منى زكى فى "تقاطع طرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انصمت الفنانة أحلام الجريتلى والفنانة الشابة مايان السيد إلى قائمة أبطال مسلسل منى زكى الجديد "تقاطع طرق"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب منى زكى كل من النجوم محمد ممدوح "تايسون" ومحمد فراج وسيد رجب، ومن المقرر انضمام شخصية نسائية أخرى من المفترض أن تنضم خلال أيام لتصوير دورها مباشرة فور تعاقدها، بالإضافة إلى عدة شخصيات تظهر مع الإنتهاء من كتابة باقى الحلقات.

مسلسل "تقاطع طرق" تعود من خلاله منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، حيث قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة عام 2016، وشارك في بطولته أحمد السعدني، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.

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وشاركت أحلام الجريتلى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "هوجان" مع النجم محمد إمام وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".





بينما الفنانة الشابة مايان السيد تشارك في مسلسل "نساء من دهب" للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، للمخرج وائل إحسان، ومسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز .

و كانت أخر أعمالها الدرامية مشاركتها في مسلسل "فكرة بمليون جنية"، للنجم على ربيع تأليف أمين جمال، وشارك في بطولته صابرين وسهر الصايغ وكريم عفيفي.