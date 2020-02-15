شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هانى شاكر يرفع شعار كامل العدد بحفل دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا أمير الغناء العربى هانى شاكر حفلا غنائيا داخل دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب وقدم من خلاله مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة والمميزة منها: "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر" وغيرها الذى تفاعل معه جميع الحضور ورفع شعار كامل العدد .

وطرح مؤخرا هانى شاكر "دويتو" غنائى مع المطربة ريهام عبدالحكيم، بعنوان "عيد الحب"، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات الشاعر أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع الموسيقى أسامة كمال.

وتقول كلمات الأغنية: "الإحساس بالحب نعمة أنا حاسس بيها.. حاجة تدفى القلب وأنا عايش معانيها.. عيد الحب.. دا أجمل عيد.. إحساس ومشاعر بتزيد".

كما انتهى هانى شاكر من تسجيل أحدث أغنياته التى تحمل اسم "مجروح"، ويتعاون من خلالها مع النجم اللبنانى وليد توفيق الذى يقدم لحن الأغنية، ويعد هذا التعاون هو الأول الذى يجمع النجمين الكبيرين هانى شاكر ووليد توفيق، كما أنها المرة الأولى التى يغنى فيها هانى شاكر باللهجة اللبنانية.

وأحيا مؤخرا هانى شاكر حفلا غنائيا مع المطربة أنغام في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، وتألق أمير الغناء بعدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية التى أشعلت أجواء المسرح طوال الحفل، منها: "أنا قلبى ليك" و"على الضحكاية" و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى" و"لسه بتسألى"، و"متهدديش" و"طاير يا هوى" و"بلدى" و"مسا النور والهنا".. بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح للعندليب وغيرها .





























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