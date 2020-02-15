منة عرفة بفستان زفاف وميريام فارس بالأحمر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم، 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة "سيلفي" تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد الحب مع الرجل الذي يمس قلبي".

أحمد حاتم

نشر الفنان أحمد حاتم صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من على "يخت" داخل البحر، وعلق: "أنا هعمل مهرجان، مهرجان، وخلاص هنسى الكان لما كان، وحكايتي معاك دي، كان ياما كان، هتعشها عليا ليه".

جميلة عوض

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال خلال تواجدها في سيوة، وعلقت: "الحيوانات البرية".

دنيا بطمة

شاركت المطربة دنيا بطمة جمهورها بصورة جديدة لها، ظهرت فيها بقفطان مغربي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

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سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أحمر.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل أحد الأماكن الترفيهية.

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة صورة، عبر حسابها البرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان زفاف "أوف شولدر"، ومكياج مناسب مع إطلالتها، وعلقت :"عيد حب سعيد، أتمنى لكم جميعا يوما سعيد مليئة بالحب والفرح".

مي فاروق

نشرت الفنانة مي فاروق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، وعلقت :"كل عيد حب وانتم طيبين وبخير".

ميريام فارس

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أحمر، وشعر كيرلي قصير.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة "سيلفي"، عبر حسابها السمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.