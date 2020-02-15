انفصال محمد على رزق:" كنتي خير زوجة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة-فودة:
أعلن الفنان محمد علي رزق انفصاله عن الإعلامية سارة فهيم، اليوم الجمعة، 14 فبراير، عبر حسابه الخاص على فيسبوك وانستجرام.
وكتب:" أنا انفصلت أنا و سارة...الحمد لله على كل شئ ...شكراً ليكي كنتي خير زوجة...دعواتكم ربنا يعوضها خير و يعوضني خير".
واستعان رزق بالآية القرآنية: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ... صدق الله العظيم".
يذكر أن محمد علي رزق شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "شبر مية" بطولة أحمد السعدني وندا موسى وعدد من النجوم الشباب.
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