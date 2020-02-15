فيديو| أصالة تغني "روح وروح" في حفلها بأبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، اليوم، حفلا غنائيا، بالمجمع الثقافي في أبو ظبي.

وغنت أصالة خلال الحفل، أغنية "روح وروح"، "شامخ"، "شف عذر"، "توك على بالي"، "بنت أكابر"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن الفنانة أصالة أحيت حفلا غنائيا، أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الحفل قدمت أصالة، مجموعة من أفضل أغانيها، كما خصصت أغنيتها "مابقاش سر" كأغنية الفالنتاين.

وأحيت الفنانة أصالة، مؤخرًا، حفلا غنائيا ضمن مهرجان فبراير الكويت، وقدمت خلال الحفل مجموعة من أغانيها منها "سواها قلبي"، ثم غنت "أبشري يا عين"، "كبير الشوق"، "كتر الله خيرك".