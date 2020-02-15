بالصور .. هاني شاكر يطرب الحضور في عيد الحب بدار لأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: :تصوير-محمود عبد الناصر تألق المطرب هاني شاكر في حفل عيد الحب الذي يقام اليوم الجمعة على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا تحت رئاسة الدكتور مجدي صابر. وبدأ هاني شاكر حفل عيد الحب بأغنية "بحبك أنا"، بمصاحبة المايسترو محمد الموجي، وقدم بعدها عدة أغاني ومن بينها "نسيانك صعب أكيد"، و"أول قلبك ماخان"، و"وعد مني"، و"يارتني"، وأغنية "بأمر الحب" للعندليب عبد الحليم حافظ، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

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