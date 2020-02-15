في عيد الحب.. 7 أفلام اشعلت نيران الحب في قلوب العُشاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل العالم اليوم الموافق 14 فبراير، بعيد الحب، ويفضل الكثيرين الاحتفال بطريقة مختلفة عن طريق مشاهدة الأفلام الرومانسية المفضلة.

ومن المعروف أن السينما المصرية قدمت العديد من الأعمال التي أشعلت نيران الحب في قلوب العشاق بعدة أفلام، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

حبيبي دائمًا

قصة الحب الرومانسية التي تناولتها قصة فيلم "حبيبي دائما"، تُعد من أشهر القصص التي تناولتها السينما المصرية وتفاعل معها الكثير من العشاق، الفيلم صدر عام 1981، وقام ببطولته نور الشريف، بوسى، سعيد عبد الغني، ماجدة الخطيب، سوسن بدر، نعيمة وصفي، وإخراج حسين كمال.

كروانة

قصة حب جمعت بين الثنائي نور الشريف وبوسي، ودارت أحداث الفيلم حول راقصة تهرب من الفرقة التي كانت تعمل معها، وتقابل طبيب، ويكتشف إصابتها بالسرطان، فيقوم بعلاجها وتنشأ بينهما قصة حب، الفيلم صدر عام 1993 وشارك في بطولته ميمى جمال وسيد زيان من إخراج عبد اللطيف زكي.

حسن ونعيمة

قصة حسن ونعيمة، أثرت في الكثير من المشاهدين خاصة مع مشاعر الحب النقية التي جمعت بين الثنائي، والفيلم مأخوذ قصته من أحداث حقيقية عام 1959في إحدى القرى الريفية، الفيلم قام ببطولته محرم فؤاد، سعاد حسني، وداد حمدي، قصة وسيناريو وحوار عبدالرحمن الخميسي، إخراج هنري بركات.

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حافية على جسر الذهب

تناول هذا الفيلم قضية التضحية من أجل الحب، فوجدنا بطلة الفيلم تضحي بحبها خوفًا عليه من الموت، وتقرر إنهاء حياتها، الفيلم من إنتاج عام 1976، بطولة عادل أدهم، ميرفت أمين، حسين فهمي.

قصة حب

فيلم رومانسي تدور أحداثه حول قصة حب بين شاب وفتاة، تتعرض لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب، يتسبب في إصابته بالعمى، بينما تصاب هي بالسرطان، الفيلم عرض عام 2019، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، هالة فاخر، وعلا رشدي، من تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.

نهر الحب

فيلم نهر الحب، على الرغم من أن البعض يرى الفيلم رومانسي، إلا إنه ناقش عدة قضايا هامة، أبرزها معاناة الزوجة التي ترغب في الحصول على الطلاق والحب المستحيل الذي يجمع بين سيدة متزوجة ورجل آخر، الفيلم تعرض لانتقادات كثيرة وقت عرضه عام 1960، من بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف وزكي رستم وإخراج عز الدين ذوالفقار.

هيبتا

فيلم هيبتا، ناقش سؤال كيفية حدوث الحب، حيث يشرح أحد أبطال الفيلم خلال المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات، الفيلم تم عرضه عام 2016، ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق.

من بطولة ماجد الكدواني وياسمين رئيس وعمرو يوسف ونيللي كريم وأحمد بدير، دينا الشربيني، أحمد مالك، أحمد داوود، وإخراج هادي الباجوري.