فيلم " صندوق الدنيا " بدور العرض 19 فبراير الجاري

أنتهي صناع فيلم صندوق الدنيا ، من المراحل النهائية ، ألا هي المكساج ، المونتاج ، الموسيقي التصويرية ، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر و الوطن العربي في التاسع عشر منفبراير الجاري .
صلاح عبد الله ، سيناريو و حوار أسامة حبشي ، عماد البهات ، إخراج عماد البهات ، من إنتاج شركة " كيمت " للإنتاج الفني ، تدور أحداث الفيلم بالكامل في منطقة وسط البلد ، من خلال شخصيات تسكن بتلك المنطقة العريقة .
يلعب بطولة الفيلم كل من خالد الصاوي ، رانيا يوسف ، عمرو القاضي ،أحمد كمال ، باسم سمرة ، علاء مرسي ،
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