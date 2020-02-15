فيلم " صندوق الدنيا " بدور العرض 19 فبراير الجاري

أنتهي صناع فيلم صندوق الدنيا ، من المراحل النهائية ، ألا هي المكساج ، المونتاج ، الموسيقي التصويرية ، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر و الوطن العربي في التاسع عشر من

فبراير الجاري .



يلعب بطولة الفيلم كل من خالد الصاوي ، رانيا يوسف ، عمرو القاضي ،أحمد كمال ، باسم سمرة ، علاء مرسي ،

صلاح عبد الله ، سيناريو و حوار أسامة حبشي ، عماد البهات ، إخراج عماد البهات ، من إنتاج شركة " كيمت " للإنتاج الفني ، تدور أحداث الفيلم بالكامل في منطقة وسط البلد ، من خلال شخصيات تسكن بتلك المنطقة العريقة .