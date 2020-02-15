هل ينتقل كيفانش تاتليتوغ الى الغناء؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ انه تلقى عروضا من شركات انتاج لإصدار ألبوم غنائي له، وذلك بعد ظهوره في أحد الإعلانات وهو يغني "الراب".

واضاف كيفانش ان زوجته رفضت ذلك، وقالت له ان يبقى في مجال التمثيل فقط بسبب براعته فيه.

الجدير ذكره ان كيفانش اشترى لزوجته مؤخرا سيارة جديدة بسبب عدم اعجابها بسيارتها القديمة، الأمر الذي عرّضه لإنتقادات لاذعة من قبل الصحفيين الأتراك، اذ اشاروا الى انه يوجد العديد من الفقراء في تركيا بحاجة لهذه الأموال، متهمين اياه بالمبالغة بصرف نقوده.

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