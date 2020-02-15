نانسي عجرم تعايد الجمهور بعيد الحب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ صورة جديدة لها من مصر حيث تحيي هناك حفلة عيد الحب، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نانسي في الصورة مرتدية بنطالا وقميصا باللون الفضي، عايدت من خلالها الجمهور بمناسبة عيد الحب، قائلة: "ليلة حب حلوة متل قلوبكن ​قلبي يا قلبي​ مصر".

الجدير ذكره ان نانسي عجرم كانت قد طرحت مؤخرا أغنيتها "قلبي يا قلبي" عبر يوتيوب وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج رجا نعمة، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق.

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