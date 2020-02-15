بطل ملهم صغير.. طفل ينقذ 7 أشخاص من موت محقق

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في واقعة لقيت إشادة كبيرة، تمكن طفل صغير لم يتجاوز الخمس سنوات من عمره أن ينقذ 7 أشخاص وكلب من موت شبه محقق، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وفي التفاصيل، استطاع الطفل نواه وودز أن يقدم يد العون لينقذ أخته البالغة من العمر عامين، وذلك بعد أن استيقظ صباحا على حريق كبير اندلع في منزله بسب ماس كهربائي.

ولحسن الحظ الطفلة ليلي أن اخاها كان يقاسمها نفس الغرفة، إذ سارع الأخير إلى إخراجها مباشرة من النافذة قبل أن يعود لينقذ كلبهما.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن تقارير إعلامية أميركية، أن “البطل الصغير” لم يكتف بإنقاذ شقيقته والكلب، فالنيران امتدت إلى المنزل المجاور حيث يقطن عمه وجده مع 4 من أفراد العائلة في مقاطعة براتو في ولاية جورجيا.

Advertisements

وعلى الفور، سارع نواه إلى منزل عمه وأوقظ النائمين قبل أن تلتهمهم النيران القوية، مما جعل رئيس دائرة الإطفاء يشيد بفطنة وذكاء الطفل وتصرفاته المغوارة.

وأوضح رئيس الإطفاء دواين جاميسون لشبكة سي إن إن” أنه اعتاد على رؤية أطفال ينبهون عائلاتهم عند وقوع حوادث مماثلة، مضيفا: ” لكن ما فعله هذه الطفل ذو الخمس سنوات كان أمرا غير عادي”.

وقال ديفيد ووذ، جد نواه،: “لقذ أنقذ حفيدي حياتنا.. كنا غارقين في النوم، ولم نشعر بما يجري حولنا”.

وستقوم إدارة الإطفاء بتكريم نواه ومنح لقب “رجل إطفاء فخري”، وذلك بحضور حاكم ولاية جورجيا برايان كيمب.