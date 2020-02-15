تراند اليوم : ونعم الزوجة.. رسالة رومانسية من زوج جنات في عيد الحب

نشر المحامي المصري محمد عثمان نعمان، صورة له، عبر حسابه على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع زوجته النجمة جنات مهيد، احتفالًا منه بعيد الحب، الذي يوافق اليوم، الجمعة، 14 من فبراير.

وعلق محمد عثمان نعمان على صورته مع زوجته جنات: «اللهم احفظ لي زوجتي، وأدم علي نعمه حبي لها وحبها لي مدي الحياة .. عيد حب سعيد».

من جهة أخرى، تستعد جنات، لإحياء حفل غنائي في “الفيوم” يوم 5 مارس المقبل، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

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ومن المفترض أن تقدم جنات، العديد من الأغاني الخاصة بها من بينها أغنية :”الطفلة البريئة”، و”حب امتلاك”، و”انت الاحساس”، و”لسة هتحلى”، وغيرها من الأغاني.

في نفس السياق تضع الفنانة جنات، اللمسات النهائية على ألبومها الجديد، حيث تواجدت مؤخرًا في الاستوديو رفقة فريق عمل أغاني الألبوم تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وطرحت جنات مؤخرًا أغنية “بطلة حدوتك” تتر مسلسل “بخط الإيد”، بالاشتراك مع المطرب والملحن وليد سعد، وهي الأغنية الدعائية للعمل.