رجاء الجداوي: توّجت ملكة للجمال بالصدفة ولهذا السبب تركت عرض الازياء



كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الفنانة رجاء الجداوي، خلال ندوة كشفت فيها الكثير من الأمور المتعلقة بحياتها الخاصة.



وأوضحت رجاء أنها من مواليد محافظة الإسماعيلية ولها 5 أشقاء مشيرة إلى أن والدها ووالدتها انفصلا وهي في سن صغيرة ولذلك انتقلت للعيش مع خالتها الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا وتغيرت حياتها 180 درجة فبعد أن كانت تعيش في أسرة متوسطة انتقلت للطبقة الارستقراطية وتعلمت في مدرسة داخلية لمدة طويلة.

وأشارت الجداوي إلى أن الفنانة تحية كاريوكا كانت ترفض دخولها مجال الفن حتى لا تمر بما حدث لها من شقاء، وكانت ترغب في أن تتعلم فقط، إلى أن حدثت صدفة غيرت حياتها بعد أن رشحها الأستاذ عبد العزيز جاد لدور شقيقة الفنان أحمد رمزي لأنه رأي أنها تشبه الشخصية، رغم أنها لم تكن وقتها تتحدث العربية بشكل جيد، وكانت تتحدث وقتها الفرنسية والإيطالية والانجليزية بشكل جيد.

وتابعت رجاء حديثها قائلة :عملت في جراج في بداية حياتي وكان أجري 7 جنيهات فقط، ووقتها لم أخجل ورغبت في العمل لتكون لي شخصية وكانت ظروف أمي المادية صعبة جدا بعد أن تمت مصادرة أرضنا الزراعية بالإسماعيلية، وكل حياتي صدفة ولم أخطط لشيء بها، ففي يوم ما كنت في حفلة بحديقة الأندلس وكنت وقتها نحيفة جدا لا أفرق شيء عن الرجل ويومها والدتي حلت ضفائري وسرت في الحديقة لأشاهدها وأثناء سيري ألبسوني وشاح ووجدت نفسي أشارك في مسابقة ملكة جمال القطن المصري وسبقها اختبار ثقافي ونجحت في الاختبار وانتخبت ملكة جمال هذا العام، وأخبروني أني سأسافر لفرنسا للمشاركة في مسابقة الجمال وحدثت مشكلة من إحدى المتسابقات بعد أن شككت والدتها في النتيجة ورحلت دون جائزة ولكن يومها كان يتواجد هنري بركات ورشحني للمشاركة في فيلم دعاء الكروان مع النجم أحمد مظهر والنجمة فاتن حمامة.

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وبسؤال الناقدة ماجدة موريس لها حول قرارها بترك عالم الأزياء والموضة أجابت قائلة: رغم أني كنت ملكة متوجة في عالم الأزياء إلا أنني قررت ترك كل ذلك من أجل التمثيل فأنا ظلمت نفسي وحصرتها في شخصية الفتاة الارستقراطية لاهتمامي وقتها بالأزياء ومسابقات الجمال أكثر ولذلك قررت التركيز في التمثيل فقط لأخرج من هذه الشخصية.

وردا علي عدم تقديمها بطولة منفردة قالت رجاء: بالفعل لم أقدم أدوار بطولة ولكنني بطلة بما قدمت فالدور ليس بحجمه ولكن بقيمته وتأثيره فما يفرق عندي من هو بطل المشهد وليس البطل العام للعمل الفني، فهناك نجوم قدموا أدوار صغيرة وكانوا اكثر أهمية من بطل العمل فكل منا يجب أن يكون بطل في حياته، وأنا أري أن المسرح له قدسيته بدليل عملي مع عادل إمام في عملين الأول 8 سنوات والثاني استمر 9 سنوات بسبب حب الجمهور لمسرحيتي الواد سيد الشغال والزعيم ولم يعطلني عملي في المسرح عن السينما والدراما ولم يتوقف عملي بهم أو تتأثر علاقتي بأسرتي فمن المسرح تعلمت تقدير الوقت والاعتذار عندما أكون مخطئة وهو أمر لا يقوم به الكثير.

وختمت رجاء الجداوي حديثها قائلة: أميرة ابنتي هي أحلي استثمار في حياتي لأني استثمرت في تربيتها وهي اليوم ترد ذلك باهتمامها بي ورعايتها لي فبيتنا أساسه قائم على الاحترام والحب وهو أمر نفتقده الآن في مجتمعنا وأتمنى أن يعود الاحترام داخل الاسرة لأنه أقوي من الحب وأنا حزينة لما وصل له حال بعض الأسر نتيجة انشغال الأهل عن أبنائهم للبحث عن مورد رزق فنحن نحتاج أن تعود العائلة لدورها مرة أخرى وروح الأسرة.