شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "علاء الدين" تقترب من حاجز المليون جنيه فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كايرو شو، المنتجة لمسرحية "علاء الدين" الذى يشارك فى بطولتها النجم أحمد عز، اقترابها من حاجز المليون جنيه وهو رقم كبير بالنسبة للمسرح، بعد عرضى اليوم الجمعة "ماتينيه" و"سواريه".

وأوضح مصدر مسئول بكايرو شو أن قرار إضافة حفل ماتينيه إلى السواريه فى حفلات الجمعة جاء بناء على الإقبال الجماهيري الشديد على حجز التذاكر بما لا يسمح باستيعابه في حفل سواريه فقط.

وشهد عرض علاء الدين الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، وهشام إسماعيل "الوزير جعفر" وسامى مغاورى "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور فى ليالى عرضه في السعودية، بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة، على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد على البساط السحرى فى كافة أرجاء المسرح وأعلى الجمهور.

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).