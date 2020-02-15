شكرا لقرائتكم خبر عن "بالحجاب والجلباب".. الفنانة نور من كواليس تصوير مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية نور، على مشاركة جمهورها، بصور جديدة لها من داخل تصوير كواليس مسلسل البرنس الذى تقوم ببطولته مع الفنان محمد رمضان، والمقرر طرحه فى السباق الرمضان المقبل، ومن إنتاج شركة سينرجى فيلم.

وظهرت النجمة اللبنانية في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي منذ قليل، وهى ترتدي "الحجاب والجلباب" فى إطار شخصيتها التى تجسدها في المسلسل الجديد، وسرعان ما استقبلت الكثير من التعليقات من قبل الفنانين على رأسهم الفنانة روجينا والفنانة إيمان العاصى.

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.



الفنانة نور بالحجاب داخل كواليس مسلسل البرنس وغابت نور اللبنانية عن الدراما فى شهر رمضان الماضى بعدما قدمت آخر مسلسلاتها "رحيم" مع ياسر جلال عام 2018 وشارك فى بطولته محمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

من ناحية أخرى يستعد رمضان لطرح العمل الغنائى الثالث له فى عام 2020، بعد "رايحين نسهر"، "كازانوفا"، وهو كليب جديد بعنوان "ستينج"، حيث نشر محمد رمضان عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" برومو للأغنية، وظهر به محمد رمضان قادما إلى مكان هادئ يبدو أن جميع من به نيام، والحياة واقفة ثم يقوم بفتح غطاء السيارة، ويمنحه القوة اللازمة، لتعود الحياة مرة أخرى لهؤلاء البشر، وعلق محمد رمضان على البرومو قائلا: "واثق الخطوة وماشي بطلاقة.. هي معايا خلصانة بلياقة".