شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تحتفل بعيد الحب بنشر صور مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد الحب بنشر عدة صور تجمعها مع زوجها رجل الاعمال "محمد حلاوة" علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكتبت علي الصورة: "هابي فالنتين حبيبي". يذكر أن ريهام حجاج تصور الآن مسلسلها "لما كنا صغيرين" الذي ستخوض به السباق الرمضاني، المسلسل بطولة محمود حميدة وخالد النبوي ومن تأليف ايمن سلامة واخراج محمد علي ومن انتاج "ارت ميكرز" للمنتج احمد عبد العاطي. Advertisements

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