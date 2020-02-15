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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق يعلن انفصاله عن زوجته سارة فهيم والان مع تفاصيل الخبر
ويشارك رزق في رمضان المقبل في مسلسل "ليالينا" وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى.
وشارك رزق، مؤخرا، في مسلسل "شبر مية"، إنتاج سينرجي وسيليمديا، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندا موسى، نهى عابدين، ثراء جبيل، حنان سليمان، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.
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