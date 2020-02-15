شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. شاكوش وعمر كمال يغنيان "بنت الجيران" رغم خلافهما فى حفل استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال آخر فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، بأغنيتهما الشهيرة "بنت الجيران"، وكانت المفاجأة هى صعودهما سويا رغم الخلاف بينهما، بسبب اتهام الأخير بأن حسن شاكوش نسب الأغنية لنفسه فقط ولم يتقاضى منه أى مبالغ مالية بعد النجاح التى حققته.

وأحيا المطرب الشعبى أحمد شيبة سادس فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، وبدأ الحفل بأغنية "يا دنيا علمينا"، وواصل تقديم عدد كبير من أغنياته الشعبية التى تفاعل معه الجمهور منها، تعظيم سلام، أه لو لعبت يا زهر، امتى، يعلم ربنا، وغيرها.

وتألقت النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى خامس فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، والذى يعد أول حفل لها بعد أزمة سرقة فيلتها واتهام زوجها بقتل السارق، وقدمت خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياتها منها "أخاصمك أه، معجبة مغرمة، أه ونص، اطبطب وادلع، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو، ماشى حدى، لون عيونك".

وكانت نانسى عجرم بدأت الحفل بأغنية "ما تيجى هنا"، وهنأت الجمهور الحاضر بعيد الحب قائلة: "أنتم جمهور رائع، واليوم عيد الحب وأنا بحبكم"، وغازلت المصريين بغناء أغنية "لو سألتك أنت مصري".

وكان النجم النجم وائل جسار أطرب جمهوره فى رابع فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، وقدم عددا كبيرا من أغنيات الوداع والفراق، منها: مشيت خلاص، غريبة الناس، بتوحشينى، خلينى ذكرى، نهاية واحدة، واختتم حفله بأغنية "نخبى ليه"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر.

وائل جسار بدأ حفل عيد الحب، بأغنية "مهما تقولوا" والذى تفاعل معها الجمهور الذى توافد منذ ظهر اليوم، والذى تعدى عدده 30 ألف متفرج، والذى شهد تنظيما على أعلى مستوى من حيث دخول الجمهور وتجهيزات المسرح والإضاءة.

وهنأ النجم وائل جسار جمهور استاد القاهرة بعيد الحب قائلا: "كل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر أم الدنيا الحبيبة ويحيا شعب مصر العظيم، ومبسوط إنى وسط أجدع ناس، يا رب دايما يحفظ مصر وشعبها".

وكانت المطربة ساندي بدأت ثالث فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، بأحدث أغنيات ألبومها الأخير "ريموت حياتك"، وواصلت تقديم عدد من أغنياتها منها "حلوة جدا"، "أحلى بنت"، والذى تفاعل معها الجمهور.

وهنأت ساندى جمهور الحفل بعيد الحب، وكشفت عن احتفالها بعيد الحب بطريقة أخرى، ومن خلال تقديمها أغنية حزينة اسمها "زى التمثال"، وهى ضمن ألبومها الأخير "اتنين فى واحدة".

وكان المطرب بهاء سلطان أطرب جمهوره فى ثانى فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، والذى يعد اولى حفلاته بعد أزمته مع المنتج نصر محروس، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة التى قدمها خلال مشواره الغنائى منها الواد قلبه بيوجعه، مية مية، أنا مصمم، قوم أقف، ما يردش.

وبدأ المطرب بهاء سلطان الحفل الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب، بأغنيته الشهيرة "يا ترى" مرتديا جاكيت أحمر، حتى يتناسب مع مناسبة عيد الحب، وتفاعل معه الجمهور الذى توافد منذ ظهر اليوم، والذى تعدى عدده 30 ألف متفرج.

وكان النجم تامر حسنى، تألق فى أولى فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب، بتقديم عدد من أغنياته الشهير والمتميزة منها، بشوقك، يا بنت الايه، كل مرة، حلو المكان، انا ولا عارف، يانا يا مفيش، يا تاعبنى، وسط حضور جماهيرى كبير تعدى الـ30 الف متفرج، والذى تفاعل مع نجم الجيل فى كل أغنياته.

أقوى حفل فى عيد الحب تنظمه شركة إم بى إم بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر، والذى يقام فى استاد القاهرة الدولى، والذى شهد تنظيما رائعا من حيث دخول الجمهور وتجهيزات المسرح.

واتفق محمود بخيت، رئيس شركة إم بى إم، مع منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى على توفير كل الإمكانيات، لخروج الحفل بأفضل شكل وعلى أعلى مستوى ممكن.

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حسن شاكوش وعمر كمال (1)



حسن شاكوش وعمر كمال (2)



حسن شاكوش وعمر كمال (3)



حسن شاكوش وعمر كمال (4)



حسن شاكوش وعمر كمال (5)



حسن شاكوش وعمر كمال (6)



حسن شاكوش وعمر كمال (7)



حسن شاكوش وعمر كمال (8)



حسن شاكوش وعمر كمال (9)



حسن شاكوش وعمر كمال (10)



حسن شاكوش وعمر كمال (11)



حسن شاكوش وعمر كمال (12)



حسن شاكوش وعمر كمال (13)



حسن شاكوش وعمر كمال (14)



حسن شاكوش وعمر كمال (15)