مايا دياب بإطلالة Nude شبيهة بالمايو في عيد الحب

كتب امير فتحي في الجمعة 14 فبراير 2020 11:57 مساءً - أطلت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ على محبيها في عيد الحب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها تميزت بإطلالة Nude وقفت وظهر وراءها قلب كبير مرسوم باللون الأبيض فيما جاءت الخلفية كلها باللون الوردي واستعرضت مايا جمال ساقيها وقوامها الرشيق بجامبسوت شبيه بالمايو بكمين طويلين وعلقت على الصورة :”نوعي من الفالنتاين أو My kind Of Valentine مع وسم أنا مايا دياب.

وأثنى المتابعون على اللوك الجديد وانهالت التعليقات المشيدة بجمالها.إشارة إلى أن مايا دياب تستعد لطرح أغنيتها الجديدة التي شوقت لها جمهورها عبر العديد من منشوراتها وتحمل عنوان “أنا مايا دياب” ويقول مطلعها :”انا ما بحمل بكي، وما بيلبقلي كون زعلاني.. أنا مايا دياب”، ومن المتوقع أن تطرحها تزامنا مع عيد الحب.