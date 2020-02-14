منتدى "نوت" يكرم نساء أسوان في ختام فعالياته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت، الجمعة، فعاليات منتدى نوت ضمن الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في مصر، بتكريم عدد من نساء أسوان اللاتي ساهمن في تحدي التنميط الذكوري.

وطرح منتدى "نوت" هذا العام عدة قضايا على المستوى العالمي والعربي والأفريقي، من ضمنها قضية زواج القاصرات وكيفية تناولها في الأفلام والحملات المجتمعية التي ساهمت في التحرك الإيجابي تجاه هذه القضية.





وناقش المنتدى التحديات التي تواجه النساء العاملات في قطاع صناعة الأفلام، والتحديات التي تتعلق بالتنميط، مع عرض نماذج مؤثرة وإيجابية لنساء عاملات في قطاع صناعة الأفلام.



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وكرمت إدارة المنتدى، برئاسة الدكتورة عزة كامل، وبحضور السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، نساء أسوان اللاتي ساهمن في تحدي التنميط الذكوري وكذلك تغيير ثقافة المجتمع بشكل إيجابي تجاه قضايا المرأة، فضلا عن عرض أفلام متنوعة من بلدان مختلفة.



وأطلقت أسرة منتدى نوت ونساء أسوان قسما للالتزام بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي قالوا فيه: "نقسم نحن أسرة منتدى نوت رجالا ونساء بألا نمارس أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأن نسعى لتحقيق المساواة الكاملة والمواطنة لكل نساء العالم من أجل أوطان ننعم فيها بالحرية والمساواة ومستقبل أفضل للبشرية وللأجيال المقبلة".



