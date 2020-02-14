بجملة واحدة.. عمرو دياب يعترف بحبه لدينا الشربيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف المغني المصري عمرو دياب بحبه للممثلة المصرية دينا الشربيني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، مساء الجمعة، وذلك بعد سنوات من الشائعات التي دارت حول علاقتهما.

ونشر دياب (58 عاما) صورة تجمعه بدينا الشربيني (34 عاماً) في أحد المطاعم، عبر حسابه على أنستقرام، معلقاً عليها Happy Valentine's Day، مهدياً إليها أغنية "زي مانتي" من ألبومه الجديد، الذي طرحه قبل أيام بعنوان "سهران".





وسبق لعمرو دياب الزواج مرتين، كانت الأولى من الفنانة شيرين رضا والثانية من زينة عاشور.

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وطرح النجم الذي يُلقِّبه جمهوره بـ"الهضبة" ألبومه الجديد "سهران"، مساء الأربعاء، ويضم 14 أغنية، منها: "أنا غير، قدام مرايتها، يوم تلات، يا روقانك، عم الطيب"، كما شهد أول تعاون فني مع ابنته "جانا "في أغنية "جميلة".

وتعاون عمرو دياب في ألبوم "سهران" مع عدد من الشعراء والملحنين البارزين مثل أيمن بهجت قمر، عزيز الشافعي ونادر حمدي.

وكان "الهضبة" أحيا حفلا كبيرا في دولة الكويت، الخميس، احتفالاً بعيد الحب، وشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً.